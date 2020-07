Anzeige

Gesundheit Landesamt: 48 769 Coronavirus-Fälle in Bayern In Bayern sind bisher 48 769 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Mail an die Redaktion Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Erlangen.Das waren 57 mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag (Stand 9.00 Uhr) auf seiner Website mitteilte. Gestorben sind bisher 2597 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Als Genesen galten rund 45 360 Menschen.