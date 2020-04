Anzeige

Gesundheit Landesamt meldet 37 254 Coronavirus-Fälle in Bayern In Bayern sind inzwischen 37 254 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Mail an die Redaktion Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Erlangen.Das sind 734 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 62 auf insgesamt 1226. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 20 880 Menschen.