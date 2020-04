Anzeige

Gesundheit Landesamt meldet 41 295 Coronavirus-Fälle in Bayern In Bayern ist die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen auf 41 295 gestiegen - und damit im Vergleich zum Vortag um 344.

Mail an die Redaktion Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild

Erlangen.Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 29 auf 1613. Als wieder gesund gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 28 300 Menschen. Am Samstag lagen die Schätzungen noch bei 27 530 Genesenen.