Insolvenz Landesamt: Starker Anstieg der Firmenpleiten

Die Zahl der Firmenpleiten ist in Bayern seit Jahresbeginn stark gestiegen. Im ersten Quartal meldeten 577 Unternehmen Insolvenz an, im Jahresvergleich waren das 16,3 Prozent mehr. Das meldete das Landesamt für Statistik in Fürth am Donnerstag. Auffällig war vor allem ein Anstieg im Handel mit einem Anstieg um mehr als ein Drittel (+36,5 Prozent) auf 101 Insolvenzen.

dpa