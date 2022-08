Landwirtschaft Landesanstalt testet Hightech-Rettung von Rehkitzen

Die Landesanstalt für Landwirtschaft testet ein Hightech-Verfahren zur Rettung von Rehkitzen vor der Heumahd. Zum Einsatz kommen dabei Sensorbalken, die vor dem Mähwerk eines Traktors montiert werden, wie die Freisinger Behörde am Montag mitteilte. In einer Testphase fuhren die Traktoren dafür 31 eigens angelegte Teststreifen ab, auf denen Attrappen von Rehkitzen und anderen Wildtieren versteckt waren. Die Ergebnisse lagen noch nicht vor, die Landesanstalt will die Daten vor der nächsten Mähsaison publizieren.

dpa