Kommunen

Landesanwaltschaft prüft Suspendierung von Wolbergs

Die Landesanwaltschaft Bayern will prüfen, ob die vorläufige Dienstenthebung des Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs (SPD) aufzuheben ist. Die Behörde habe beim Landgericht Regensburg am Donnerstag den gerichtlichen Beschluss und die seit Erhebung der Anklage gegen Wolbergs angefallenen Strafakten zur Einsicht angefordert, teilte ein Sprecher am Freitag in München mit. Derzeit könne aber keine Angabe zum zeitlichen Ablauf gegeben werden, weil nicht abschätzbar sei, wann die Akten vorliegen werden. Prüfung und Auswertung der Akten sowie die Heranziehung des ausführlichen Beschlusses des Landgerichts würden dann „sicherlich einige Tage in Anspruch nehmen“, hieß es.