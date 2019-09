Ausstellungen Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ eröffnet Fast 300 000 Menschen haben das neue Museum der Bayerischen Geschichte nach offiziellen Angaben seit seiner Eröffnung vor vier Monaten besucht.

Merken

Mail an die Redaktion Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: Nicolas Armer/Archivbild

Regensburg.Mit der Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ bietet es Geschichtsinteressierten ab Freitag einen weiteren Grund, nach Regensburg zu kommen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Schau am Donnerstag eröffnet und einmal mehr mit launig-ironischen Worten die Vorzüge des Freistaates gepriesen: „Es ist ein Privileg, Bayer zu sein.“

Die Ausstellung zeigt anhand von Kunst- und Alltagsgegenständen einen Streifzug durch gut ein Jahrtausend Geschichte - bis etwa zum Jahr 1800. In seiner Dauerausstellung konzentriert sich das Museum auf die Jahre zwischen 1800 und der Gegenwart.

Langweilig sei Bayern nie gewesen, konstatierte Söder. Das lasse sich auch an den Exponaten ablesen, darunter ein Gemälde von Albrecht Dürer und ein Tragesessel aus dem Rokoko - als Fortbewegungsmittel laut Söder „klimaneutral“. Das Museum sei geeignet, Interesse an Geschichte zu wecken, sagte der Politiker und bekannte, selbst gerne in Museen zu gehen. „Da bleibt die Zeit für einen Moment stehen.“

Die neue Ausstellung dauert bis zum 2. März 2020.