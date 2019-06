Kultur Landesausstellung 2023 zu Barock Bayern und Tschechien kooperieren bei der großen Schau in vier Jahren. In Regensburg wurden jetzt die Weichen gestellt.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Die Klosterkirche des Klosters Ettal in Oberbayern, herausragendes Zeugnis aus dem Barock: 2023 richtet die bayerisch-tschechische Landesausstellung den Fokus auf Barok. Foto: Alexandra Schuler/dpa

Regensburg.Die diesjährige Landesausstellung ist noch gar nicht eröffnet, da wird bereits die Landesausstellung 2023 vorbereitet. Für die große Schau in vier Jahren wollen Tschechien und Bayern eng zusammenarbeiten. Am Mittwoch unterzeichneten im neuen Bayern-Museum in Regensburg Vertreter beider Seiten eine Absichtserklärung. Die bayerisch-tschechische Landesausstellung 2023 wird sich dem Thema Barock widmen.

Der tschechische Kulturminister Antonin Stanek, Kabinettschef Bohumil Šíp, Dr. Michal Lukeš, der Generaldirektor des Nationalmuseums Prag sowie Bayerns Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte.

Beide Seiten haben bereits Erfahrung in der Kooperation: Auch für „Karl IV.“, die erste bayerisch-tschechische Landesausstellung, arbeiteten sie eng zusammen. Die Schau über Kaiser Karl IV., aus Anlass des 700. Geburtstags des Herrschers, wurde 2016/2017 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg und in Prag gezeigt.

In Regensburg eröffnet im September die Landesausstellung 2019, unter dem Titel „100 Schätze aus 1000 Jahren“. Die Schau wird im Haus der Bayerischen Geschichte gezeigt, das 200 Jahre Freistaat beleuchtet und sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. Im Bayern-Museum soll, nur 23 Tage nach seiner Eröffnung, Ende der Woche bereits Besucher Nummer 150 000 begrüßt werden.

Hier geht es zum Bayern-Teill