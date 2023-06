Europawahl Landesbäuerin Singer soll für Freie Wähler ins Europaparlament

Die Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbands, Christine Singer, soll Spitzenkandidatin der Freien Wähler für die Europawahl in einem Jahr werden. Der Landesvorstand habe sich einstimmig für die 57-Jährige ausgesprochen, teilten die Freien Wähler am Mittwoch in München mit. Singer soll nach Möglichkeit der aktuellen Abgeordneten Ulrike Müller nachfolgen, die bereits seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments ist. Insgesamt sind die Freien Wähler dort derzeit mit zwei Abgeordneten vertreten.

dpa