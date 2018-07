Kriminalität

Landesbischof bei Gottesdienst für Tramperin Sophia L.

Eineinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Sophia L. wollen Angehörige und Freunde in einem Gottesdienst Abschied nehmen. An der Trauerfeier im oberpfälzischen Amberg wird am Mittwoch auch Heinrich Bedford-Strohm, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und EKD-Ratsvorsitzende, teilnehmen. Er soll in der Amberger Paulanerkirche die Trauerrede halten. Sophias Vater war früher selbst einmal Pfarrer in dieser Kirche.