Umwelt Landesgartenschau 2027 findet in Bad Windsheim statt Bayerns Landesgartenschau 2027 findet im mittelfränkischen Bad Windsheim statt.

Mail an die Redaktion Thorsten Glauber (Freie Wähler), Umweltminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa/Archivbild

Bad Windsheim.„Bad Windsheim wird ein toller Gastgeber für Gartenfreunde. Die qualitativ hochwertigen und innovativen Ideen der Stadt haben überzeugt“, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München. Die geplanten städtebaulichen Veränderungen würden ein zusätzlicher Attraktivitäts- und Lebensqualitätsschub für Bewohner und Gäste der Kurstadt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.

Das Konzept der Stadt setze auf Dezentralität, betrachte den gesamten Stadtraum und ziele vor allem auf die Vernetzung, Strukturierung, Ergänzung und Gestaltung der Grün- und Naherholungsflächen ab, hieß es weiter. Mit einem „Aktiven Stadtpark“ sollen etwa neue Freiflächen für Jugendliche und junge Familien entstehen.

Heuer findet in Bayern keine Gartenschau statt. Die geplante Landesgartenschau in Ingolstadt wurde wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Glauber hofft, dass sich auch für die Jahre 2028 bis 2030 weitere bayerische Kommunen anmelden. Ab 2022 fördert das Ministerium Landesgartenschauen mit bis zu fünf Millionen Euro.