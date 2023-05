Umwelt Landesgartenschau in Freyung kurz vor der Eröffnung

Am 25. Mai geht’s los: In Freyung im Bayerischen Wald wird die 43. Landesgartenschau eröffnet. Unter dem Motto „Wald.Weite.Wunderbar“ soll sie 132 Tage lang Natur erlebbar machen und Besucher in die 7000-Einwohner-Stadt locken. Landesgartenschauen seien Erlebnisorte, die bestehen bleiben, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bei einem Baustellenbesuch am Mittwoch. Auf dem elf Hektar großen Areal auf dem Geyersberg sind die Arbeiten noch in vollem Gange. Bis zur Eröffnung werde alles fertig sein, versicherte Glauber. Themen seien unter anderem Wasser, Klimawandel und Artenvielfalt.

dpa