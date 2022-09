Ermittlungen Landesgeschäftsstelle der Grünen wird Opfer von Betrüger

Die Landesgeschäftsstelle der bayerischen Grünen ist Opfer eines Betrügers geworden. Die Polizei habe in Köln einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Große Teile der ergaunerten Geldsumme seien bei ihm sichergestellt worden, teilte die Polizei in München am Donnerstag mit. Die Grünen hatten nach eigenen Angaben am 11. August Strafanzeige gestellt, bereits am 16. August seien große Teile des Betrags in Höhe von mehreren Tausend Euro wieder gesichert gewesen.

dpa