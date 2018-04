Miniserie Landkreis Cham: Der Ehrgeizige In einer Mini-Serie beleuchtet Autorin Marion Koller die fünf Landkreise rund um Regensburg. Diesmal im Fokus: Cham.

Von Marion Koller

Cham.Dass es dem Landkreis Cham so gut geht, verdankt die Region nicht nur der Konjunktur, sondern auch mutigen Mittelständlern und dem florierenden Tourismus.

127 000 Menschen leben hier.

51 800 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zählt der Landkreis Cham, insgesamt sind es rund 70 000 Arbeitnehmer.

Im ersten Teil einer Miniserie über die fünf Landkreise rund um Regensburg nimmt die Mittelbayerische die Wirtschaft unter die Lupe – vom schwierigen Breitbandausbau über den Fachkräftemangel bis zu jungen Gründerinnen wie Theresa Stangl von Trovus Tech in Roding.

Wirtschaftsförderung: Der Breitbandausbau schafft Kopfzerbrechen

Der Breitbandausbau mit dem Anbieter M-net bereitet dem Wirtschaftsreferenten des Landkreises, Klaus Schedlbauer, großes Kopfzerbrechen. 6400 Haushalte in Weilern und Ortsteilen, die kein Netz mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde haben, will er anschließen lassen. Doch es geht nichts vorwärts. „Es hakt, aber wir können nichts dafür“, betont er. M-net trennte sich – für den Landkreis überraschend – vom Subunternehmer GlasNetz Bayern, der bereits Rohre verlegt hatte. Eine verfahrene Situation.

In der Wirtschaft herrscht jedoch hohe Zufriedenheit mit dem Breitbandausbau. Das bestätigt Richard Brunner, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Cham. „Weniger berauschend ist die Mobilfunkabdeckung, es gibt etliche Stellen, wo er ausfällt“, kritisiert er.

Wirtschaftsförderer Schedlbauer betrachtet es als wichtige Aufgabe, Produktion, Handel und Tourismus zu zeigen, „was Digitalisierung heißt“. In der Industrie geht es um die vernetzte Fertigung, im Tourismus etwa um Hotel-Bildschirme, die dem Gast alle Aktivitäten ankündigen.

Verkehr: Zwei Bundesstraßen werden ausgebaut.

Die vielen Mittelständler, die den Landkreis Cham prägen, von Uvex Sports über Gruber Naturholzhaus bis zur Mühlbauer Holding, sind angewiesen auf ein funktionierendes Verkehrsnetz. Auch die halbe Million Urlauber, die pro Jahr anreisen, nutzen vor allem die Straße.

Die Folge: Im Landkreis Cham wird stark ausgebaut. Es ist beschlossen, dass die B 20 zwischen Cham und Straubing auf vier Spuren erweitert wird. Wirtschaftsvertreter beurteilen die Situation auf der zweiten großen Verkehrsader B 85 dort, wo sie bereits eine Überholspur besitzt, als ansprechend. Von Wetterfeld in Richtung Schwandorf, genauer zwischen Piendling und Altenkreith, wird die Bundesstraße auf vier Spuren erweitert. Baumstümpfe am Straßenrand zeugen von den Rodungen. Die Bauarbeiten selbst beginnen im Frühjahr.

Weil der Verkehr ständig zunimmt, entwickelt sich die B 16 Richtung Regensburg, die für Pendler wichtig ist, immer mehr zum Nadelöhr. Sie kommt an ihre Grenzen.

Tourismus: Eine halbe Million Gäste kommen im Jahr

Wer kennt den Bayerischen Wald mit den Wanderbergen Osser und Kaitersberg, mit den Skigebieten Eck-Riedelstein und Hohenbogen nicht? Die Bekanntheit zeigt schon, dass es sich beim Tourismus im Kreis Cham um einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor handelt, den zweitwichtigsten nach der Industrie. Die Übernachtungszahlen haben 2017 die 1,9-Millionenmarke erreicht. In der gesamten Oberpfalz waren es 5,3 Millionen. Fast 470 000 Gäste erholen sich im Jahr in der Region Cham.

Der Landkreis verfolge einen nachhaltigen und qualitätvollen Tourismus, urteilt Richard Brunner von der Industrie- und Handelskammer, Geschäftsstelle Cham. Statt auf außergewöhnliche Attraktionen setzt die Region auf Natur und Gesundheit. Brunner und Wirtschaftsförderer Schedlbauer sind sich einig, dass die Hotels viel und richtig investieren. Der Brunner Hof in Arnschwang baut Wellness aus, der Liebensteiner Bayerwaldhof punktet mit Michelinstern und der Rimbacher Ulrichshof wirbt als Kinder-Bio-Resort.

Perspektiven: Cham wünscht sich zweiten Studiengang

Die Exportquote im Landkreis Cham bewegt sich zwischen 45 und 50 Prozent. Das bedeutet, dass die Industrie im globalen Wettbewerb mithalten muss – gerade bei der Digitalisierung und bei Innovationen.

Richard Brunner von der Industrie- und Handelskammer, Geschäftsstelle Cham, und Wirtschaftsförderer Klaus Schedlbauer sind sich einig: „Wir wünschen uns, dass der Hochschulstandort ausgebaut wird.“ Künftig soll es im Technologie Campus Cham neben dem Studiengang Mechatronik auch Mechatronik International geben. „Eine digitale Modellfertigung wird im Campus aufgebaut“, kündigt Schedlbauer an. Gezeigt werden soll beispielsweise der 3-D-Druck. Wo steht Cham bei der Digitalisierung? „Unsere Industriebetriebe haben einen Teil der Hausaufgaben in der Automatisierung und Softwaresteuerung gemacht“, sagt Schedlbauer. Der Landkreis bekommt ein Digitales Gründerzentrum für Millionen. Eine weitere Zukunftschance.

Größtes Unternehmen: Bei der Zollner AG sind 200 Stellen frei

Mit weltweit 11 000 Mitarbeitern und mehr als 3400 vor Ort ist die Zollner Elektronik AG der größte Arbeitgeber im Landkreis Cham. Das Unternehmen kämpft mit dem Fachkräftemangel. 200 Stellen können zurzeit nicht besetzt werden. „Wir suchen Elektronik-Facharbeiter und Anlernkräfte für die Produktion“, sagt Marketingleiter Bernhard Kirst. Zollner betreibt acht deutsche und zehn internationale Standorte. Derzeit bildet die Firma 255 Azubis in 13 Berufen aus, vom Elektroniker bis zum Fachinformatiker. Die Zollner Elektronik AG bietet zehn duale Studiengänge an.

Gründerin: Theresa Stangl beliefert die Großen

Theresa Stangl (23) leitet die Trovus Tech in Roding. Zugegeben, die Industriekauffrau stammt aus einer Unternehmerfamilie, was vieles erleichtert. Sie war in der Autoindustrie tätig.

"Ich würde mich auf jeden Fall wieder selbstständig machen." Gründerin von Trovus Tech



„Das Thema 3-D-Druck kam bei den Kunden immer wieder auf“, sagt sie. Stangl stellte fest, dass man mit dem Drucker „hoch technologische Bauteile herstellen kann“. 2017 gründete sie Trovus und fing an, mit dem 3-D-Drucker Metallbauteile zu fertigen. Das dreiköpfige Start-up beliefert die Autoindustrie: mit Halterungen aus dem Sondermaschinenbau, Robotik-Greifern und Pumpengehäuse für Autos. Stangl findet die Selbstständigkeit spannend.

In den Landkreis pendeln 11 000 Arbeitnehmer, mehr als 12 000 sind Auspendler.

Mit 65 Prozent weist der Landkreis eine der höchsten bayerischen Eigenheimquoten auf. Zum Vergleich: Regensburg hat rund 27 Prozent, München 25.