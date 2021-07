Anzeige

Verkehr Landkreis Rosenheim: Autofahrer als Geisterfahrer unterwegs Ein Mann ist nahe Raubling (Landkreis Rosenheim) als Geisterfahrer unterwegs gewesen - er schob die Schuld auf sein Navi.

Merken

Mail an die Redaktion Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Raubling.Der 30-Jährige fuhr die Strecke nach eigenen Angaben zum ersten Mal und folgte den Ansagen des Geräts, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war demnach am Freitagabend aus Richtung Salzburg gekommen und nach der Überleitung auf die Autobahn 93 in Richtung Kufstein den Anweisungen des Geräts zum Rechtsabbiegen gefolgt. Kurz danach habe er den Fehler bemerkt und sein Auto entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen abgestellt.

Bei der Polizei in Oberbayern gingen zahlreiche Anrufe über einen Falschfahrer ein. Die Beamten begleiteten in der Nacht das Auto bis zur nächsten Ausfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-417086/2