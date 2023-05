Natur Landrätin will keine Bärenansiedlung im Oberallgäu

Nach der Sichtung eines Bären im Landkreis Oberallgäu sieht die Kreisbehörde eine denkbare Ansiedlung von Braunbären kritisch. „Wir hoffen, dass diese Tiere jetzt nicht dauerhaft sich in diesem Tal niederlassen oder auch in einem anderen Teil des Oberallgäus“, sagte die Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) am Dienstag.

dpa