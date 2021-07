Anzeige

Wetter Landrat: Zwei Tote im Berchtesgadener Land Zwei Todesopfer hat es im vom Hochwasser betroffenen oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land gegeben.

Blick auf die Berchtesgadener Ache. Der Landkreis hat wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: Kilian Pfeiffer/dpa

Bad Reichenhall.Landrat Bernhard Kern (CSU) erklärte am Sonntagmorgen auf einer Pressekonferenz in Bad Reichenhall, dass ein Opfer allerdings an einer natürlichen Ursache verstorben sei. Aber auch das könne mit dem Unwetter zusammenhängen, sagte Kern.

Sintflutartige Regenfälle hatten am Samstagabend den Fluss Ache im Landkreis über die Ufer treten und Hänge abrutschen lassen. Die Feuerwehr und andere Hilfskräfte sind auch noch am Sonntag im Dauereinsatz.

