Unfälle Landshut: Auto fliegt durch die Luft Bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle verlor ein 47-Jähriger die Kontrolle über sein Auto – an einem Kreisverkehr.

Mail an die Redaktion Ein Mann wollte vor der Polizei flüchten. Foto: Rene Ruprecht/dpa

Landshut.Ein 47-jähriger Autofahrer ist in Landshut bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle verunglückt. „Als die Beamten ihn am Mittwochabend überprüfen wollten, gab er Gas und raste mit seinem Wagen durch die Stadt“, sagte ein Polizeisprecher. An einem Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, der von der Straße abkam und etliche Meter durch die Luft flog. Der schwer verletzte Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

