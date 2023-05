Parteien Landshuter OB Putz tritt in CSU ein Der Oberbürgermeister der niederbayerischen Stadt Landshut, Alexander Putz, ist in die CSU eingetreten. Er habe bereits unterschrieben, teilte der 59-Jährige am Donnerstag mit. Der Kommunalpolitiker war zuletzt parteilos. Die FDP hatte er im Oktober 2020 verlassen.

Mail an die Redaktion Der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz steht in der Altstadt. Foto: Armin Weigel/Armin Weigel/dpa/Archivbild

Landshut.Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hieß Putz bei einem Besuch in Landshut in seiner Partei willkommen. Der OB setze mit seinem Schritt ein Zeichen für Demokratie und die Landshuter CSU starte in eine neue Ära. Landshut zähle zu den bedeutendsten Städten im Freistaat und verzeichne ein starkes Wachstum.

Das Amt als Landshuter Rathauschef hat der gebürtige Österreicher Putz seit 2017 inne. Bei der Kommunalwahl im Oktober 2016 hatte er sich - noch für die FDP - in einer Stichwahl gegen den damaligen CSU-Kandidaten durchgesetzt. Bei der nächsten Wahl im März 2020 wurde Putz in einer Stichwahl mit der Grünen-Kandidatin im Amt bestätigt.