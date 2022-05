Internet Landtag beschließt begrenztes Ausschuss-Streaming

Wichtige Ausschusssitzungen im bayerischen Landtag werden auch in Zukunft - nach der Corona-Krise - live ins Internet übertragen. Zwar werden angesichts hartnäckiger Widerstände vor allem in der CSU nicht sämtliche Sitzungen gestreamt und auch nicht komplett - wohl aber alle Berichte von Ministern samt Diskussion, alle Expertenanhörungen und Fachgespräche. Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung beschloss der Landtag am Dienstag in München. Sämtliche Sitzungsräume sollen nach und nach mit der dafür nötigen fest verbauten Video-Technik ausgestattet werden.

dpa