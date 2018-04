Landtag Landtag: Diskussion über Obergrenze für Flächenverbrauch Ungeachtet der offenen juristischen Entscheidung zur Zulässigkeit einer starren Begrenzung bei der Versiegelung von Wiesen und Feldern hat der Landtag Experten zum Meinungsaustausch geladen. Einmal mehr werden dabei diametrale Meinungen aufeinandertreffen.

Mail an die Redaktion Vor dem bayerischen Landtag hängt ein großes Plakat mit Kritik am zunehmenden Flächenverbrauch. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Gut eine Woche nach dem formellen Verweis des Volksbegehrens gegen Flächenverbrauch an die Justiz kommen im bayerischen Landtag Experten und Interessengruppen zu Wort. Bei der Anhörung heute dreht sich im Kern alles um die Frage, ob die von den Grünen und einem breiten Bündnis von Umweltschützern geforderte Obergrenze für die Versiegelung bislang unverbauter Flächen auf fünf Hektar pro Tag sinnvoll ist. Die regierende CSU lehnt dies bislang ab und setzt stattdessen auf ein Bündel freiwilliger Maßnahmen der Kommunen. Derzeit beträgt der Flächenverbrauch in Bayern rund 13 Hektar am Tag.

Am vergangenen Dienstag hatte das Innenministerium die Zulassung des Volksbegehrens „Betonflut eindämmen - damit Bayern Heimat bleibt“ zur Prüfung an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof verwiesen. Je nach Dauer des Verfahrens könnten das Volksbegehren und alle weiteren möglichen Schritte damit nach der Landtagswahl am 14. Oktober erfolgen. Das Ministerium begründet die Ablehnung der sofortigen Zulassung des Volksbegehrens mit „verfassungsrechtlichen Bedenken“, da der zugehörige Gesetzentwurf die kommunale Planungshoheit einschränke, „ohne für Ausmaß und Tragweite dieser Einschränkung wesentliche Entscheidungen zu treffen“.

Rund 46 000 Unterschriften - und damit deutlich mehr als die notwendigen 25 000 - hatten die Unterstützer des Volksbegehrens, darunter Grüne, ÖDP, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Bund Naturschutz in Bayern (BN), am 7. März beim bayerischen Innenministerium eingereicht.

Erst vor wenigen Wochen waren die Grünen wiederholt im Landtag mit dem Versuch gescheitert, die gesetzliche Begrenzung des Flächenverbrauchs durchzusetzen. Neben der CSU stimmten auch SPD und Freie Wähler dagegen. Die CSU setzt - wie der Gemeindetag und der Verband der Wohnungsunternehmen - nicht auf eine Obergrenze, sondern auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit freiwilligen Anreizen zum sparsamen Flächenverbrauch. Dieses sieht den bevorzugten Bau höherer Gebäude, eine effizientere Raumnutzung und mehr Rückbau bei zubetonierten Flächen vor.