Landtag

Landtag beschließt neues Kommunalwahlrecht für Bayern

Bei Bayerns Kommunalwahlen wird künftig nach der gleichen Auszählmethode die Sitzverteilung ermittelt wie seit 2008 bei Bundestagswahlen. Der Landtag stimmte am Donnerstag für die Anwendung des Berechnungsverfahrens Sainte-Laguë/Schepers. Seit 2013 wurde in Bayern mit dem Hare-Niemeyer-Verfahren die kommunale Sitzverteilung berechnet. Ziel der Neuerung ist es, bei Wahlen die Stimmergebnisse genauer in Mandate umrechnen zu können.