Parteien Landtags-CSU beendet Klausur mit Reden von Söder und Weber Die Landtags-CSU beendet am heutigen Donnerstag ihre Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz in Bad Staffelstein.

Mail an die Redaktion Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei der Winterklausur der CSU-Landesfraktion im Kloster Banz. Foto: Nicolas Armer

Bad Staffelstein.Im Zentrum steht eine Grundsatzrede von Ministerpräsident Markus Söder, der auf einem Sonderparteitag am Samstag in München zum Nachfolger von Horst Seehofer als CSU-Chef gewählt werden soll. Als Redner wird auch Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber in Banz erwartet.

Ebenfalls am Donnerstag gehen die Klausuren von AfD und SPD zu Ende. Die Winterklausur der Grünen-Fraktion dauert noch bis Freitag.