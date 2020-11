Anzeige

Parteien Landtags-Grüne fordern bessere Technik für Gesundheitsämter Die Grünen im bayerischen Landtag fordern eine bessere technische und personelle Ausstattung der Gesundheitsämter im Freistaat.

Mail an die Redaktion Das Logo von Bündnis90/Die Grünen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

München.Nur so könnten diese ihren Aufgaben umfassend und schnell nachkommen, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Benjamin Adjei, Sprecher für Digitalisierung, kritisiert, dass in vielen Ämtern wie auch in medizinischen Laboren noch mit Fax gearbeitet werde.

Das Resultat einer Grünen-Anfrage im Landtag zur Nutzung der Softwaresysteme DEMIS (Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem) und SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) in Bayerns Gesundheitsämtern falle „erschütternd“ aus, teilte Adjei mit.

Das System DEMIS sei bei den Gesundheitsämtern zwar installiert, jedoch könnten es viele nicht nutzen, weil ein Teil der Labore nicht angeschlossen sei. Diese Labore arbeiteten noch mit Faxgeräten. „So kann eine Staatsregierung doch keine Pandemie bekämpfen lassen“, empört sich Adjei.

Bei der Software SORMAS zur Nachverfolgung von Kontakten sei die Lage „fast schon desaströs“. Nur ein bayerisches Gesundheitsamt verwendet demnach SORMAS aktiv, fünf haben die Software eingerichtet, bei 69 ist es nicht möglich. „Kein Wunder, dass die Gesundheitsämter in puncto Kontaktnachverfolgung kaum nachkommen.“