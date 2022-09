Österreich Landtagswahl in Tirol: ÖVP sondiert mit fast allen Parteien

Nach der Landtagswahl in Tirol will die konservative ÖVP als stimmenstärkste Kraft mit allen Parteien außer der rechten FPÖ über die Bildung einer neuen Landesregierung sprechen. Das kündigte ÖVP-Landesparteichef Anton Mattle am Montag nach einem Treffen des Landesparteivorstands an. Ob es zu einer Zweier-Variante mit der sozialdemokratischen SPÖ oder zu einer Dreier-Koalition komme, werde von den inhaltlichen Schnittmengen abhängen. Die ÖVP, die seit 77 Jahren den Ministerpräsidenten stellt, hatte am Sonntag rund zehn Prozentpunkte eingebüßt und war auf 34,7 Prozent gefallen. Angesichts noch schlechterer Umfragen sei das Ergebnis „durchaus respektabel“, sagte Mattle.

dpa