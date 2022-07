Donau-Ries Landwirt bei Unfall mit Mistgabel schwer verletzt

Ein Landwirt hat sich in Schwaben bei einem Unfall mit einer Mistgabel schwer am Bein verletzt. Der 73-Jährige war am Sonntag von seinem 66-jährigen Bruder schwer verletzt auf dem gemeinsamen Hof bei Mönchsdeggingen (Landkreis Donau-Ries) gefunden worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa