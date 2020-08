Anzeige

Unfälle Landwirt löscht brennenden Mähdrescher mit Limonade Ein Landwirt hat in der Oberpfalz seinen in Brand geratenen Mähdrescher mit Feuerlöscher und Limonade selbst gelöscht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv

Winklarn.Bei Erntearbeiten auf einem Feld in Winklarn (Landkreis Schwandorf) habe sich die Batterie des Fahrzeugs überhitzt, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Landwirt das Feuer am Samstag bemerkte, habe er zunächst die Feuerwehr gerufen. Doch als diese eintraf, hatte der Mann die Flammen bereits mit seinen eigenen Mitteln gelöscht. Laut einer Sprecherin geht die Polizei davon aus, dass der Motor des Mähdreschers wegen der stark erhitzten Erde heiß lief.