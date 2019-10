Agrarpaket Landwirt protestiert mit grünen Kreuzen Die Bauern spüren, dass die Umweltpolitik in den Fokus rückt. Einer von ihnen beteiligt sich am bundesweiten Protest.

Von Christian Eckl

Mail an die Redaktion Landwirt Jürgen Danner protestiert mit einem grünen Kreuz auf seinen Feldern gegen den Agrarpakt der Bundesregierung. Foto: Eckl

Regensburg.Viele sprechen ihn darauf an: Was haben die grünen Kreuze zu bedeuten, die derzeit auf seinen Feldern stehen? Jürgen Danner, Nebenerwerbslandwirt aus Donaustauf und im Hauptberuf bei Vitesco (ehemals Conti Power Train) tätig, ist kein hitziger Mensch. Im Gegenteil. „Ich erkläre dann, dass ich mich einem Protest von Landwirten angeschlossen habe.“ Auf seinen Feldern rund um Donaustauf und Tegernheim protestiert Danner mit seinen grünen Kreuzen gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, die stetig zunehmende Bürokratie und Auflagen, die sein Betrieb nicht mehr bewältigen kann.

„Wenn das so kommt, müssen wir aufgeben“, sagt Danner traurig. Zusammen mit seinen beiden Kindern, die mit der Landwirtschaft aufwachsen und diese auch einmal von den Eltern übernehmen sollen, steht er neben seinem grünen Holzkreuz. „Vielleicht macht sich ja der eine oder andere Gedanken drüber, wenn er die grünen Kreuze sieht, woher die Lebensmittel dann kommen“, sagt Danner, „wenn mit dem neuen Agrarpaket nächstes Jahr den kleinen Höfen die Lust an der Landwirtschaft und das Wirtschaften geraubt wird“. Für seinen Betrieb geht es jedenfalls um die Existenz. 60 Rinder halten die Danners auf ihren Hof. Die Landwirtschaft ist ein geschlossener Kreislauf: Der Dung der Tiere wird zur Gülle. Diese bringen Landwirte in gesetzlich festgelegten Zeiträumen auf die Felder auf. Danner hat auf seinen Feldern gerade eine Zwischenfrucht angepflanzt. Der Klee gefriert über den Winter, er dient als Stickstoffspeicher und wird in den Acker eingearbeitet. So bleiben die Böden fruchtbar.

Der Agrarpaket Naturschutz: Das Agrarpaket der Bundesregierung ist eine Reaktion auf die Forderung, mehr für den Naturschutz und die Artenvielfalt zu tun. Auch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wurde dabei berücksichtigt. So sieht es ein nationales Verbot von Glyphosat als Schädlingsbekämpfungsmittel auf den Feldern bis spätesten 31. Dezember 2023 vor. Kritik kam vom Bauernverband. Zum einen kritisierte die Landwirte-Lobby Einschränkungen beim Düngen und Pflanzenschutz.

Tierwohl: Zudem kritisierten die Landwirte auch, dass es lediglich ein freiwilliges Tierwohl-Label geben solle. Der Bauernverband forderte aber eine verpflichtende Kennzeichnung von Fleischprodukten auch für Importe.

Nicht nur in Donaustauf, in Tegernheim und auch in Richtung Straubing sieht man derzeit die grünen Kreuze der Landwirte. Bundesweit sprießen sie aus den Äckern. Mit den grünen Kreuzen auf den Feldern wollen Bauern ein sichtbares Zeichen für ihre Sorgen in der Landwirtschaft setzen. „Die Gemütslage in der Land- und Forstwirtschaft ist mies und frustriert“, sagt die Sprecherin des Bayerischen Bauernverbandes, Stefanie Härtel. Die Produktion von Nahrungsmitteln werde in Deutschland unter anderem durch überzogene Bürokratie, steigende Auflagen und unfaire Handelspolitik erschwert. Das Anfang September beschlossene Agrarumweltpaket der Bundesregierung bringe „das Fass zum Überlaufen“, sagte Härtel.

Der Agrarpaket der Bundesregierung ist eine Reaktion der Politik, etwa auf das Bienenvolksbegehren. Doch für Danner wird dieses existenzbedrohend. Gülle darf in Zukunft nur noch im Frühjahr aufgebracht werden: „Wir haben unseren Hof mitten in Donaustauf. Wir können die Gülle gar nicht so lange aufbewahren“, sagt er. Zudem könnten es Nebenerwerbslandwirte wie er in Zukunft gar nicht mehr leisten, die künftig sehr schmalen Zeitkorridore zu nutzen und die Gülle auszufahren. Auch die Bedingung dafür, wie die Gülle auf die Felder gebracht werden müsste, würden so restriktiv geplant, dass er letztlich am Ende die Landwirtschaft aufgeben müsste. „Das kann doch nicht im Sinne des Naturschutzes sein, denn wir Landwirte leben und arbeiten doch mit der Natur“, sagt Bauer Danner.

Was am Feld von Bauer Danner zu spüren ist, ist auch die Verzweiflung eines Landwirts darüber, dass die Verbraucher immer weniger Ahnung haben davon, wie unsere Lebensmittel eigentlich produziert werden. Danner ist ein konventioneller Landwirt. Ob er sich überlegt habe, umzustellen und in Zukunft biologisch zu produzieren? „Natürlich habe ich das“, sagt er. „Aber diese Mehrarbeit, die dafür nötig ist, können wir als kleiner Familienbetrieb im Nebenerwerb gar nicht leisten.“ Zudem, sagt der Landwirt, „bezahlt der Verbraucher die Preise einfach nicht“. Wer eine andere Umweltpolitik auf den Feldern fordere, der müsse eben auch an der Kasse dafür bezahlen.

Danner ist längst nicht allein mit seiner Kritik. Zahlreiche Landwirte haben sich über den Bauernverband an die Bundesregierung gewandt, um gegen den Agrarpaket in dieser Form zu protestieren. „Die Maßnahmen greifen massiv in die Eigentumswerte von uns Landwirten ein. Einzelne Flächen werden wertlos und können nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden“, beklagen sich Bauern in einem Schreiben. „Die Folge: Lebensmittel werden aus dem Ausland importiert, ohne Rücksicht darauf, wie sie dort erzeugt wurden.“