Erlangen-Höchstadt Landwirt stirbt an Verletzungen durch Bullen

Ein Landwirt ist in einem Stall in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) von einem Bullen schwer verletzt worden. Der Mann starb noch vor Ort. Der bislang als zahm bekannte Bulle habe den 68-Jährigen am Montag aus unklaren Gründen mit seinem Kopf gegen den Oberkörper gestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

dpa