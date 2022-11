Prozess Landwirte vor Gericht: Urteil nach Tierquälerei erwartet

Im Prozess um gequälte Rinder auf Allgäuer Bauernhöfen will das Landgericht Memmingen heute (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Den beiden angeklagten Landwirten - Vater und Sohn - wird hauptsächlich vorgeworfen, erkrankte Tiere in ihren Ställen nicht separiert und keinen Tierarzt gerufen zu haben. Dadurch sollen Kühe erheblich gelitten haben, einige mussten notgeschlachtet werden. In dem Prozess ging es um mehrere Dutzend Tiere.

dpa