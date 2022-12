Großeinsatz Landwirtschaftliches Anwesen in Vollbrand

Ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat einen Großeinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen ist das leerstehende Gebäude am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt, so ein Pressesprecher der Polizei Pfaffenhofen.

dpa