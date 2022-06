Klimaschutz Lang: G7-Beschlüsse müssen sich an Klimazielen orientieren

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) anlässlich ihres Gipfels im bayerischen Elmau an die Bedeutung der Pariser Klimaziele erinnert. „Die Beschlüsse der G7 müssen sich an den Pariser Klimazielen orientieren“, sagte Lang am Montag nach einer Sitzung des Bundesvorstands der Partei in Berlin. Dies müsse weiterhin die Leitlinie sein. Zur G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die USA und Kanada. Die Staats- und Regierungschefs der sieben Länder tagen noch bis einschließlich Dienstag auf Schloss Elmau, der Kampf gegen den Klimawandel sollte dabei ebenfalls Thema sein.

dpa