Kriminalität Langjährige Geranienzüchterin bestohlen Dieses Jahr blühten die Blumen besonders prächtig. Die Polizei in der Oberpfalz fahndet nun nach den Geranien-Gaunern.

Einer Geranienzüchterin in Weiden wurden ihre Blumen vom Fensterbrett gestohlen. Foto: Jan-Philipp Strobel/Archivbild

Weiden in der Oberpfalz.Die Polizei in der Oberpfalz sucht nach Geranien-Dieben. Der oder die Täter haben auf ihrem Beutezug ausgerechnet eine langjährige Geranienzüchterin in Weiden beklaut, die der Diebstahl heuer besonders hart trifft – weil ihre roten Geranien die vergangenen Jahrzehnte nicht in einem Ausmaß blühten wie in diesem Sommer.

Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, hatte die 55-Jährige den Pflanztopf samt Inhalt auf dem Fensterbrett ihres Anwesens stehen – mit mindestens 30 prächtigen Blüten. Der Unhold muss das blühende Grün den Ermittlungen zufolge zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr stibitzt haben. Der Sachwert: rund 25 Euro. Der ideelle Wert: vermutlich unbezahlbar. (dpa)