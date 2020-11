Anzeige

Fussball Langjähriger FC-Bayern-Schatzmeister Hegerich stirbt Der FC Bayern München trauert um seinen langjährigen Schatzmeister Kurt Hegerich.

Das Logo des FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Wie der deutsche Fußball-Meister am Sonntag mitteilte, starb das Ehrenmitglied im Alter von 88 Jahren. Außer im Amt des Schatzmeisters fungierte er als Schriftführer, Geschäftsführer der FC Bayern Sport GmbH oder saß im Verwaltungsbeirat. 1994 wurde er zum Ehrenmitglied des FC Bayern ernannt.

„Der FC Bayern verliert in Kurt Hegerich einen Mann, der über viele Jahrzehnte in den unterschiedlichsten Funktionen prägend in unserem Verein gewirkt hat“, sagte Präsident Herbert Hainer. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hob ebenfalls die Verdienste hervor. „Kurt war ein enorm wichtiger Mann für den FC Bayern, er hat die Finanzen unseres Vereins jahrelang sehr umsichtig, extrem verlässlich und mit sehr viel Fingerspitzengefühl verantwortet“, sagte Rummenigge.

„Kurt Hegerich hat dem FC Bayern in der wichtigen Phase, in der der Fußballverein wie ein Unternehmen aufgestellt werden musste, unschätzbare Dienste geleistet“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß.