Ski nordisch Langläuferinnen Ringwald und Schicho bei Tour de Ski raus

Merken

Mail an die Redaktion Tour de Ski, 10 km Massenstart klassisch, Damen. Langläuferinnen in Aktion beim Start. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Oberstdorf.Die deutschen Ski-Langläuferinnen Sandra Ringwald und Elisabeth Schicho sind bei der Tour de Ski vorzeitig ausgestiegen. Das Duo ist beim 10-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik in Oberstdorf am Mittwoch nicht mehr an den Start gegangen. Damit sind nur noch fünf von ursprünglich sieben deutschen Frauen im Allgäu dabei. Insgesamt wurde das Tour-de-Ski-Feld nach einigen Ausstiegen bereits von 77 auf 49 Läuferinnen reduziert.