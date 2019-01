Ski nordisch

Langlauf: Nächstes Top-Resultat für Hennig, Östberg gewinnt

Die deutsche Ski-Langläuferin Katharina Hennig hat bei der Tour der Ski ihre beste Karriereplatzierung eingefahren und damit für ein weiteres Erfolgserlebnis des DSV-Teams gesorgt. Die 22 Jahre alte Oberwiesenthalerin kam am Mittwoch im Massenstart von Oberstdorf über die zehn Kilometer in der klassischen Technik auf Rang neun und bestätigte damit ihre starke Form. Nach zwei starken Rennen in Toblach und jetzt im Schneegestöber im Allgäu hat Hennig damit auch die WM-Norm für die Titelkämpfe in Seefeld (19. Februar bis 3. März) erfüllt. Zweitbeste Deutsche wurde Pia Fink, die auf Rang 16 nur knapp die halbe WM-Norm verpasste.