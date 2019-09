Brauchtum

Lars Klingbeil schwänzt für Wiesn SPD-Kandidaten-Tour

Oktoberfest statt SPD-Kandidaten-Tour: Der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Lars Klingbeil (41), ist am Samstag zum ersten Mal bei der Eröffnung der Wiesn gewesen - und hat deshalb die SPD-Regionalkonferenz in Neumünster in Schleswig-Holstein verpasst.