Parteien Laschet: CDU und CSU unterstützen Wiederwahl Steinmeiers Die Spitzen von CDU und CSU unterstützen nach den Worten von CDU-Chef Armin Laschet eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Mail an die Redaktion Armin Laschet steht in einem Raum. Foto: David Young/dpa/Bildarchiv

Berlin.Laschet sagte am Mittwoch in Berlin, man erlebe derzeit auch gerade in der Debatte um Corona „gesellschaftliche Fliehkräfte“, die auf vielerlei Weise das Land spalteten. Gerade in diesen Zeiten brauche es eine „glaubwürdige Stimme“ an der Spitze des Staates, die zusammenführe und unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringe. Steinmeier habe eine hohe innenpolitische Anerkennung und Wertschätzung und eine besondere außenpolitische Kompetenz. Steinmeier habe das Amt gut ausgefüllt, sagte Laschet nach Beratungen der Präsidien von CDU und CSU.

