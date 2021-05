Anzeige

Parteien Laschet mahnt CDU und CSU: „Geschlossen zusammenstehen“ Vier Monate vor der Bundestagswahl hat CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet die beiden Unionsparteien auf einen gemeinsamen Kampf um die Wiedereroberung des Kanzleramts eingeschworen.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht.

München.„Geschlossen zusammenstehen - dann werden wir auch diese Bundestagswahl gewinnen“, sagte Laschet am Donnerstagabend in einem Grußwort bei einer CSU-Programmkonferenz - er war aus Aachen zugeschaltet. Der CDU-Chef kündigte ein „Modernisierungsjahrzehnt“ für Deutschland an, grenzte sich scharf von den Grünen ab und warnte insbesondere vor einer möglichen rot-rot-grünen Bundesregierung.

Er sei sich sicher: Am Ende werde sich eine Mehrheit der Deutschen genau überlegen, wem man es zutraue, dieses Modernisierungsjahrzehnt zu gestalten. „Rot-Rot-Grün ist es nicht“, sagte Laschet. Man müsse jetzt dafür sorgen, dass das Land bald wieder so gut dastehe wie vor der Corona-Krise. Insbesondere müsse man nun Klimaschutz und den Erhalt von Arbeitsplätzen zusammenbringen. Man wolle das Land klimaneutral machen, aber dabei Industrieland bleiben, mahnte der CDU-Chef. Man müsse also alles in Einklang bringen, beispielsweise auch Politik für die großen Städte und für die ländlichen Räume.

Und wenn die Grünen forderten, man müsse den innerdeutschen Flugverkehr reduzieren: Darüber könne man reden - aber dann müssten die Zugverbindungen schneller werden. Und dann müssten die Grünen mittragen, dass die Planverfahren schneller gehen und nicht mehr so lange dauern.

