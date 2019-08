Militär Laser-Attacke auf Hubschrauber Der Black-Hawk-Pilot überflog Pressath, als ein Laserpointer auf ihn gerichtet wurde. Er hatte Glück und blieb unverletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber der US-Streitkräfte, der während des derzeit laufenden Nato-Manövers in Hohenfels startet. Foto: Mathew Blas/US-Army

Pressath.Gefährliche Lichtspiele in der nördlichen Oberpfalz: In der Nacht zu Freitag wurde der Pilot eines Militär-Hubschraubers beinahe Opfer einer Laser-Attacke. Der Mann hatte gegen 22 Uhr in dem US-Militär-Hubschrauber eine Runde über der Ortschaft Pressath gedreht. Als sich der Black Hawk über dem Kiesi-Beach befand, traf ihn der Strahl eines grünen Laserpointers.

Der Pilot und seine Besatzung hatten Glück: Sie blieben unverletzt und konnten den Flug fortsetzen, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Eschenbach später.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach unter (0 96 45) 9 20 40.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region lesen Sie hier.

Hier geht es zum Bayern-Teil.