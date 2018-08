Segeln

Lasersegler Buhl mit Chance auf Medaille im WM-Finale

Als erster Deutscher zieht Laser-Ass Philipp Buhl bei der Segel-Weltmeisterschaft vor Aarhus in das Medaillenrennen der besten zehn Steuerleute ein. Im zehnten und letzten Rennen am Donnerstag hat sich der Sonthofener als Fünfter eine Medaillenchance erkämpft. Das Finale wird am Freitag ausgetragen.