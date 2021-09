Anzeige

Unfälle Laster fährt in Stauende: Unfall mit mehreren Fahrzeugen Zu einem schweren Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen ist es auf der Bundesstraße 17 nahe Augsburg gekommen.

Mail an die Redaktion Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Graben.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr am Montagnachmittag auf Höhe der Gemeinde Graben ein Laster in ein Stauende, sagte ein Polizeisprecher. Über mögliche Unfallopfer sei noch nichts bekannt. Die B17 wurde in beide Richtungen gesperrt.

