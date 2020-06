Anzeige

Unfälle Laster kracht in Auto: Mehrere Verletzte bei Unfall auf A3 Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg sind fünf Menschen verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich, zwei schwer.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war ein Lastwagen am Vorabend bei stockendem Verkehr in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht. Anschließend donnerte er in einen Lastwagen, der sich aufgrund des Aufpralls in zwei weitere Lkw schob. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der schwer verletzte Fahrer des Autos wurde von einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Zwei Insassen der weiteren Lastwagen wurden nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt den Sachschaden auf 600 000 Euro. Trotz Umleitung kam es zu einem großen Stau, der bis nach Hessen reichte.