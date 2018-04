Notfälle

Laster kracht in Kleintransporter: ein Toter

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern in einen Kleintransporter gekracht und hat diesen auf ein davor fahrendes Wohnwagengespann geschoben. Ein Mensch kam bei dem Unfall am Dienstag ums Leben, ein anderer schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. Das Wohnwagengespann wurde komplett zerstört; Trümmer lagen über alle Fahrstreifen verteilt. Mehrere Menschen wurden eingeklemmt und teilweise schwer verletzt. Die A 8 war am Nachmittag in Richtung Salzburg für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt.