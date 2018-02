Verkehr Laster mit Insektiziden ausgebrannt Ein Lastwagen brennt auf der A3. Insektizide laufen aus. Wie groß ist der Schaden für die Umwelt?

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute löschen auf der Autobahn A3 bei Rottal-Ost den Brand. Foto: Danny Jodts

Passau.Ein mit Insektiziden beladener Lastwagen ist auf der A3 bei Rottal-Ost kurz vor der österreichischen Grenze in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lkw etwa 13 Tonnen Insektizide und 844 Kilogramm Farbsprühdosen geladen. Mit einer Warnmeldung im Rundfunk wurden die Anwohner am Montagabend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mit einem Großaufgebot löschte die Feuerwehr die Flammen.

Die Kanister mit den Insektiziden schmolzen bei dem Brand und flossen aus. Wie groß der Schaden für die Umwelt ist, konnten die Behörden bisher nicht sagen. Menschen wurden nicht verletzt. Zur genauen Ursache des Unfalls machte die Polizei in der Nacht keine Angaben.

Die A3 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am Dienstagmorgen noch an.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Aktuelle Nachrichten von mittelbayerische.de jetzt auch über WhatsApp. Hier anmelden: https://www.mittelbayerische.de/whatsapp.