Münchner Autobahnring Laster verliert 22 Tonnen Bierkästen auf Autobahn

Ein Lkw hat auf dem Münchner Autobahnring volle Bierkästen mit einem Gewicht von insgesamt 22 Tonnen verloren. Der Bierlaster sei am Mittwoch bei Neuherberg an der Auffahrt zur A99 in Schräglage geraten, die geladenen Getränkekisten hätten sich großflächig auf der Fahrbahn verteilt, berichtete die Polizei.

dpa