Unfälle Lastwagen fährt auf Sattelzug auf: Fahrer tot Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Deggendorf ist ein Mann ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Deggendorf.Er fuhr nach Polizeiangaben am Montag mit seinem Lastwagen auf einen Sattelzug auf, der wegen einer Baustelle angehalten hatte. Das hatte der Lastwagenfahrer offenbar zu spät bemerkt. Er prallte mit Wucht auf den Anhänger des Sattelzuges. Der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Passau vorübergehend gesperrt.