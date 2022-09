Landkreis Landshut Lastwagen fährt in Wohnmobil: Polizist und Fahrerin verletzt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Wohnmobil gefahren. Ein Polizist und die Fahrerin des Wohnmobils wurden bei dem Aufprall am Dienstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Wohnwagen sei in einen Graben geschleudert und stark beschädigt worden.

dpa