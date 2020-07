Anzeige

Unfälle Lastwagen verliert beim Abbiegen 400 Kisten Limonade Ein Lastwagen hat beim Abbiegen im Oberallgäu rund 400 Kisten mit zig Limonadenflaschen aus Glas verloren.

Immenstadt im Allgäu.Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer mit seinem Lkw in einen Kreisverkehr. „Die Getränkekisten haben dabei gegen die Seitenwand gedrückt und sind dann rausgefallen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Flaschen und Kisten verteilten sich am Donnerstagmorgen in Immenstadt so auf der Straße, dass zeitweise nur noch eine Fahrbahn genutzt werden konnte. Ob der Fahrer dabei verletzt wurde, blieb erst einmal unklar.