Unfälle Lastwagen verliert rund 100 Kisten Bier Ein Lastwagen hat in Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) rund 100 Kisten Bier verloren.

Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Neuenmarkt.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 40-jährige Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Der Lastwagen war am Freitag im Stadtgebiet unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kisten verlor. Den 40-Jährigen erwarte nun eine Anzeige. Die Straße musste gereinigt werden und blieb für eine Stunde einseitig gesperrt.